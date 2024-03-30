Мешканці Інгульського району Миколаєва приблизно до 20 вечора будуть без води.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
В підприємстві уточнюють, що для виконання ремонтних робіт за адресою вулиця Новозаводська, 2 перекрито водопостачання по адресам:
Працівники планують закінчити ремонтні роботи о 20.00.
«Перепрошуємо за незручності», — додали в прес-службі.
Раніше «НикВести» писали про те, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль дозволив скид шахтних вод у ріку, звідки Миколаїв отримує воду, але рівень хлоридів в рази перевищив очікування уряду.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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Мешканці Інгульського району Миколаєва приблизно до 20 вечора будуть без води.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
В підприємстві уточнюють, що для виконання ремонтних робіт за адресою вулиця Новозаводська, 2 перекрито водопостачання по адресам:
Працівники планують закінчити ремонтні роботи о 20.00.
«Перепрошуємо за незручності», — додали в прес-службі.
Раніше «НикВести» писали про те, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль дозволив скид шахтних вод у ріку, звідки Миколаїв отримує воду, але рівень хлоридів в рази перевищив очікування уряду.