Центр рекрутингу до ЗСУ у Івано-Франківську

В Івано-Франківську на базі Центру надання адміністративних послуг запрацював перший в області центр рекрутингу української армії.

Про це повідомив представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ.

— Сьогодні в Івано-Франківську відкрили 24-й центр рекрутингу української армії. Ми бачимо, що з розростанням мережі все більше людей звертається до центрів цієї системи зі своїми питаннями і отримують консультації, і багато людей долучаються до Сил оборони України, — зазначив він.

За його словами, статистика показує, що кожна пʼята-шоста людина, яка приходить до рекрутингових центрів — це жінка.

У Міноборони додали, що ті, хто хоче працевлаштуватися через рекрутингові центри, повинні пройти медичне обстеження, щоб визначити, де їм краще підібрати вакансію.

Нагадаємо, що за перший тиждень роботи рекрутингового центру до української армії в Миколаєві туди звернулись 12 жінок та 40 чоловіків.