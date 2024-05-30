Рекрутинговий центр у Миколаєві / Фото: Міноборони

У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу до лав Сил оборони. Це вже 22-й такий центр в Україні.

Про це 29 травня повідомила пресслужба Міноборони.

«Це 22-й центр такого типу в Україні. За кілька місяців до центрів рекрутингу звернулося понад 6 тисяч осіб, з яких 1 800 знаходяться на різних етапах рекрутингу», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рекрутери допоможуть громадянам долучитися до лав Сил оборони з урахуванням їхньої професії та досвіду.

У Міноборони наголосили, що центр у Миколаєві пропонує більше 10 тисяч вакансій у різні підрозділи Сил оборони.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує відкрити 27 центрів рекрутингу до Збройних сил в обласних центрах та великих містах.

У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це — пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.

Також на початку року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні скоро запрацює проєкт для цифрового рекрутингу до лав Сил оборони України — він уже на завершальній стадії.

Начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо наголосив, що у ЗСУ потрібні усі професії, але обирати де проходити службу наразі можуть лише ті, хто йде на контракт.