Американська система протиракетної оборони Patriot, яка була розгорнута в Ізраїлі у відповідь на серію ракетних атак Скад з боку Іраку під час Першої війни в Перській затоці 1991 року. Фото: Ноам Вінд/Архів Міністерства оборони

Ізраїльські військово-повітряні сили мають намір відмовитися від застарілих систем протиракетної оборони Patriot та законсервувати їх.

Про це з посиланням на військових повідомляє The Times of Israel.

У лютому військово-повітряні сили заявили, що перебувають у процесі закриття кількох батарей Patriot, і замість цього їх персонал буде навчено керувати «Залізним куполом».

Згідно зі статтею, опублікованою у вівторок на веб-сайті ізраїльських військових, комплекс Patriot — відомий як Yahalom, що на івриті означає «алмаз» — буде остаточно деактивовано протягом двох місяців.

— Наразі ми знаходимося в процесі скорочення (кількості, — прим.) батарей, поки вся система не буде закрита, — сказав начальник 138-го батальйону групи протиповітряної оборони, який керує Patriot.

Ракетні батареї Patriot, які експлуатувалися США, були успішно розгорнуті проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року.

Тепер цю систему буде замінено більш досконалими системами протиповітряної оборони, повідомили військові.

— Ми зрозуміли, що потрібно рухатися вперед та вдосконалювати методи захисту. Нововведення в системі (ППО) покращують оперативне та технічне реагування, — зазначив командир 138-го батальйону.

Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в тому ж році, але вперше здійснила перехоплення лише в 2014 році, збивши безпілотник ХАМАС, запущений із сектора Гази.

Протягом наступного десятиліття система, призначена для збивання літаків, за словами військових, перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили повітряний простір Ізраїлю в 2014 і 2018 роках.

Перехоплювач не завжди витримував виклик, не зміг збити численні цілі протягом багатьох років, йдеться у публікації.

На тлі війни, що триває в секторі Газа, Patriot використовувався кілька разів, хоча в більшості випадків перехоплювачі запускалися через помилкові ідентифікації.

Найнижчим рівнем ізраїльської багаторівневої системи протиповітряної оборони є «Залізний купол» малого радіусу дії, який з 2011 року збив десятки тисяч ракет, мінометів і безпілотників, запущених по Ізраїлю.

Середній ярус — система «Праща Давида», яка призначена для збивання снарядів середньої дальності.

Найбільш далекобійними є системи «Стріла», призначені для перехоплення великих балістичних ракет.

Зазначається, що наразі незрозуміло, що буде з батареями Patriot, «які дуже потрібні Україні, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет».

Раніше в Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.