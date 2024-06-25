Кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.
Відповідну постанову ухвалили 21 червня, вона опублікована на сайті Кабміну.
Як відомо, з 1 вересня 2025 року базову підготовку повинні проходити повнолітні громадяни України чоловічої статі (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
Також підготовку мають пройти:
Громадяни України, які успішно завершили базову підготовку, складають Військову присягу. Потім здобувачі освіти отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
Винятками будуть лише ті, хто:
Якщо придатний до військової служби студент відмовиться від проходження практичної підготовки базового вишколу, це буде підставою для його відрахування.
Проходження вишколу можна перенести на наступний рік, якщо для цього є поважні причини й таке рішення схвалив керівник навчального закладу, де проходить така підготовка.
Нагадаємо, що у Волинській області виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих студентів.
Раніше повідомлялося, що у період з 20 травня по 20 червня майже дві тисячі миколаївців оновили дані у двох центрах надання адміністративних послуг.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.
Відповідну постанову ухвалили 21 червня, вона опублікована на сайті Кабміну.
Як відомо, з 1 вересня 2025 року базову підготовку повинні проходити повнолітні громадяни України чоловічої статі (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
Також підготовку мають пройти:
Громадяни України, які успішно завершили базову підготовку, складають Військову присягу. Потім здобувачі освіти отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.
Винятками будуть лише ті, хто:
Якщо придатний до військової служби студент відмовиться від проходження практичної підготовки базового вишколу, це буде підставою для його відрахування.
Проходження вишколу можна перенести на наступний рік, якщо для цього є поважні причини й таке рішення схвалив керівник навчального закладу, де проходить така підготовка.
Нагадаємо, що у Волинській області виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих студентів.
Раніше повідомлялося, що у період з 20 травня по 20 червня майже дві тисячі миколаївців оновили дані у двох центрах надання адміністративних послуг.