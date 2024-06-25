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Кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.

Відповідну постанову ухвалили 21 червня, вона опублікована на сайті Кабміну.

Як відомо, з 1 вересня 2025 року базову підготовку повинні проходити повнолітні громадяни України чоловічої статі (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Також підготовку мають пройти:

курсанти військових ВНЗ, військових навчальних підрозділів вищої освіти;

курсанти ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які готують поліцейських;

поліцейські під час проходження первинної профпідготовки в навчальних закладах.

Громадяни України, які успішно завершили базову підготовку, складають Військову присягу. Потім здобувачі освіти отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Винятками будуть лише ті, хто:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

вже проходили військову службу;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Якщо придатний до військової служби студент відмовиться від проходження практичної підготовки базового вишколу, це буде підставою для його відрахування.

Проходження вишколу можна перенести на наступний рік, якщо для цього є поважні причини й таке рішення схвалив керівник навчального закладу, де проходить така підготовка.

Нагадаємо, що у Волинській області виші передаватимуть у ТЦК списки відрахованих студентів.

Раніше повідомлялося, що у період з 20 травня по 20 червня майже дві тисячі миколаївців оновили дані у двох центрах надання адміністративних послуг.