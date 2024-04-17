Канада надасть Україні пільговий кредит на понад $300 млн / Фото для ілюстрації

Уряд Канади цьогоріч надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 мільйони канадських доларів (близько 307 мільйона доларів США).

Про це йдеться у проєкті держбюджету Канади, який напередодні внесли до парламенту країни, повідомляє Укрінформ.

«У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 мільярди доларів позик у 2024-му році, з яких 2 мільярди доларів вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам», — стверджується у документі.

Окрім цього, Канада протягом п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 мільйонів євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України.

«Окрім безпосередньої підтримки у її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, Україна потребує допомоги у відбудові економіки й інфраструктури після завданої путінською війною шкоди. Канада та наші союзники працюють над підтримкою реконструкції України та гарантуванням того, що після війни настане світле майбутнє», — наголошується у державному кошторисі.

Загалом після початку повномасштабного російського вторгнення, Канада вже надала Україні різноманітної фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги на понад 10 мільярдів доларів США.

Раніше повідомлялося, що Канада заклала у державний бюджет на 2023 фінансовий рік 1,8 мільярда доларів (2,4 мільярда канадських доларів) фінансової та військової допомоги для України.

Також від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців у межах програми CUAET.