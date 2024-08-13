Харчування у навчальних закладах. Фото з Рixabay

Управління освіти Миколаївської міської ради скоротило витрати на харчування дітей в школах та дитсадках. Наразі скасовано тендер з організації харчування в навчальних закладах міста вартістю 82,9 мільйонів гривень та оголошено новий.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Нагадаємо, що на організацію харчування дітей замовник планував витратити 82 мільйони 937 тисяч 182 гривні. Згідно з тендером, підрядник повинен був розробити меню для усіх категорій школярів та учнів дошкільних навчальних закладів та затвердити його у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відмінений тендер на харчування у навчальних закладах міста

Вказана сума була розрахована на харчування дітей в 75 навчальних закладах Миколаєва.

Однак в міському управління освіти вказують, що через ремонтні роботи у навчальних закладах, які затягуються, виникла потреба скоротити обсяг витрат на харчування.

«У процесі підготовки до початку навчального року в навчальних закладів міста проведено уточнення графіків виконання будівельно - ремонтних робіт. Будівельно – ремонтні роботи в деяких закладах будуть виконані з певною відстрочкою, що в свою чергу впливає на суму витрат передбачених на фінансування «Послуг з організації харчування в навчальних закладах міста» (сума витрат має бути зменшена), – йдеться у протоколі про відміну закупівлі.

Тому 8 серпня управління освіти оголосило новий тендер, скоротивши суму до 60 мільйонів 865 тисяч 389 гривень.

Сриншот протоколу про відміну закупівлі

Новий тендер на організацію харчування в навчальних закладах міста

Замість 75 навчальних закладах наразі мова йде про харчування в 61 (32 дитсадки та 29 шкіл).

Наразі триває процес подання тендерних пропозицій, аукціон стартує 19 серпня.

Раніше повідомлялось, що у Навчальних закладах Миколаївщини 45% представлених на перевірку сезонних меню не відповідають вимогам.

Зазначається, що на розгляд надійшло 1158 перспективних сезонних меню для закладів освіти на відповідність вимогам норм харчування та порядку організації харчування у закладах освіти.

Також нагадаємо, що на Миколаївщині, в рамках реформи шкільного харчування, планують відкрити фабрику-кухню, де кухарів навчатимуть готувати їжу для закладів освіти, відповідно до сучасних технологічних вимог. Зазначимо, що реформа шкільного харчування розпочалась задовго до повномасштабної російської агресії проти України. Ще у 2020 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської.