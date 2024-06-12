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На Херсонщині 1458 осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області, начальник слідчого управління полковник поліції Микола Вербицький, передає «Радіо Свобода».

На Херсонщині почав працювати центр із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. За словами Миколи Вербицького, інформація про кількість зниклих військовослужбовців є закритою. Що стосується цивільних — наразі зниклими за особливих обставин, яких ще не розшукали у Херсонській області, є 1 тисяча 458 осіб.

«Велика категорія осіб, яка залишилась на тимчасово окупованих територіях у перші дні повномасштабного вторгнення і, звичайно, після того, як пройшов певний час, був відсутній і телефонний зв’язок, і електричне постачання. У зв’язку з цим родичі, дійсно, не могли зв’язатися і масово зверталися до поліції — ми відкривали провадження. Потім вони протягом декількох місяців, а деякі зараз повертаються, виходять на зв‘язок. Ми з ними спілкуємося», — розповів він.

Окрема категорія зниклих — це жителі Херсонщини, які перестали виходити на зв’язок після руйнування Каховської ГЕС у червні минулого року.

Нагадаємо, що станом на 15 травня до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесені дані близько 38 тисяч українців. У ньому містяться дані як про військовослужбовців, так і про цивільних.