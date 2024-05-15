Майже 38 тисяч українців вважаються зниклими безвісти / Фото для ілюстрації

Наразі до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесені дані близько 38 тисяч українців. У ньому містяться дані як про військовослужбовців, так і про цивільних.

Про це повідомила координаторка Груп родин військовополонених громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» (МІПЛ) Олена Белячкова на пресконференції в українській місії при ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні кількість зниклих безвісти становить офіційно майже 38 тисяч осіб — це та цифра, яка внесене до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, згідно із заявами, які подали рідні зниклих безвісти», — зазначила Олена Белячкова.

Водночас координаторка МІПЛ наголосила, що фактична кількість зниклих може бути більшою, оскільки статистика не враховує людей, про зникнення яких ніхто не подавав інформацію.

Наприклад, у зниклої людини не було родичів, які б заявили про зникнення, або людина чи її близькі перебували в окупації, де немає доступу до українських державних реєстрів.

Олена Белячкова додала, що до реєстру зниклих безвісти за особливих обставин внесено дані не лише зниклі військовослужбовців, а й цивільних — як дорослих, так і дітей. Також реєстр містить дані про тіла, які ще не ідентифікували й щодо яких проводиться дослідження на ДНК-збіг.

Представниця МІПЛ вказала, що така велика кількість зниклих безвісти осіб пов’язана, зокрема, з тим, що Росія не надає жодної інформації про захоплених нею як військовополонених, так і безпідставно утримуваних цивільних заручників.

Нагадаємо, в Україні створять єдину систему з базою ДНК родин зниклих безвісти, щоб пришвидшити процес пошуку.

Також в Миколаєві діє регіональний штаб з питань зниклих безвісти в особливих умовах. Родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою.

Там розповіли, про правила, яких слід дотримуватися родинам під час пошуку зниклого та що ні за яких умов не можна викладати інформацію про зниклого у соціальні мережі.

Раніше також повідомлялося, що в Миколаївській області з листопада 2022 року працює регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, основне завдання якого — дати можливість близьким та родичам зниклих та полонених військовослужбовців, які перебувають у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях не їхати за допомогою та консультаціями до столиці.