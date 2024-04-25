Нові котельні у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Херсонська область отримала від міжнародних партнерів сучасні котельні для зміцнення енергетичної безпеки.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Наразі на потужностях одного з комунальних підприємств встановлені два котли, які були отримані раніше. Ще один планують змонтувати найближчим часом.

Нове обладнання встановили замість того, що постраждало внаслідок затоплення через підрив Каховської ГЕС та постійні ворожі обстріли. Підкреслюється, що допомога надходить у рамках проєкту USAID «Енергетична безпека».

Нагадаємо, що ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у Корабельному районі нову котельню, яка функціонуватиме без обслуговуючого персоналу.