Випадки туберкульозу в Україні. Фото з depositphotos.

У 2023 році в Україні зареєстрували 19 тисяч 851 випадок туберкульозу, з яких 639 – серед дітей до 14 років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що ці показники на 7,3% вищі, ніж були в 2022 році.

«У 2023 році кількість уперше зареєстрованих в Україні захворювань на туберкульоз (ТБ), включно з його рецидивами, становила 19 851, або 48,4 на 100 000 населення, що на 7,3% більше аналогічного показника 2022 року (18 510, або 45,1 на 100 000 населення)», – йдеться у повідомленні.

У 2023 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що кількість смертей від туберкульозу в Європі знову зростає після зниження протягом майже 20 років. Серед найбільш постраждалих країн називали Україну, де померло від туберкульозу близько 3600.

Раніше повідомлялося, що фтизіопульмонологічні центри Івано-Франківської, Львівської та Сумської області вперше в Україні діагностуватимуть туберкульоз за допомогою штучного інтелекту.