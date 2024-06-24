На Миколаївщині правоохоронці оголосили підозру жителю Баштанського району, який кинув гранату в бік відпочиваючих на пляжі.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, внаслідок вибухів ніхто з відпочиваючих не постраждав.

«Житель Баштанського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з мотивів явної неповаги до суспільства, знаходячись в обідній час на пляжі на р. Інгул, на якомуі відпочивали дорослі та діти, кинув гранату в бік річки, де плавала молодь», — йдеться в повідомленні.

На місці детонації гранати правоохоронці виявили вирву та уламки вибухівки, які відправили на експертизу.

«Повідомлено про підозру 52-річному чоловіку у вчиненні хуліганства із застосуванням спеціально пристосованого предмета для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 2 місяці без права внесення застави», — зазначили в прокуратурі.

За скоєне підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканця селища Первомайське Миколаївського району судитимуть за обвинуваченням у замаху на вбивство двох своїх односельців, а також зберігання боєприпасів без дозволу. За даними слідства, у березні 2024 року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вступив у конфлікт зі своїм односельцем, після чого зайшов до його дому та кинув гранату.