Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» оголосив переможців конкурсу для журналістів «Відновлення України: шлях до єдності». Перемогу в двох номінаціях отримали журналістки онлайн-медіа «НикВести».

Серед переможців кореспондентка «НикВести» Юлія Бойченко з матеріалом «Зруйнована ціла історія». Якою буде доля миколаївського ліцею №60?» від 2 квітня 2024 року, в якому описала як сьогодні живе ліцей та що очікує на заклад у майбутньому. Вона взяла першість у номінації «Найкращий аналітичний матеріал «Зміни у фокусі».

Журналістка Юлія Бойченко під час розмови з жителем одного з пошкоджених обʼєктів Миколаєва, фото: «НикВести»

Перемогу отримала і кореспондентка «НикВести» Аліса Мелікадамян в номінації «Найкращий матеріал молодого журналіста «Молода акула», що є відзнакою за статтю на тему відбудови чи відновлення України та євроінтеграції, створений молодими журналістами.

У своїй роботі «Прощатись буде боляче, але ми готові». Що чекає на розбомблену будівлю палацу культури «Корабельний» в Миколаєві», кореспондентка дізнавалась, чи є у влади плани на відновлення, і хто у цьому готовий допомагати Миколаєву.

Журналістка Аліса Мелік-Адамян, фото: «НикВести»

Головна редакторка «НикВести» Катерина Середа поділилась, що кожна з таких перемог є підтвердженням якісної роботи редакції, адже кожна з цих робіт написана з дотриманням журналістських стандартів.

«Ми багато уваги приділяємо навчанню членів нашої редакції та постійно даємо освітні можливості за різними напрямами. Бачимо, що це дає чудові результати та сподіваємось, що надалі також будемо отримувати нові перемоги. Це чудово, коли в наших журналістів є можливість реалізувати себе та отримати відзначення їх вміння й прагнення бути кращими у своїй роботі», — розповіла Катерина Середа.

Організатори конкурсу зазначили, що визначення переможців відбувалось у п'яти номінаціях — «Найкращий аналітичний матеріал «Зміни у фокусі», «Найкращий репортаж «Об’єктивний погляд», «Найкращий матеріал молодого журналіста «Молода акула», «Спеціальна номінація «Громадський вплив» та «Найкращий інформаційно-аналітичний блок «Візуалізація перетворень».

До оргкомітету конкурсу надійшло 70 заявок від 59 журналістів регіональних ЗМІ та місцевих видань. За умовами кожен журналіст міг надіслати до трьох робіт за тематикою конкурсу, опублікованих протягом 2024 року.

Всього у фінал допущено було 61 журналістський матеріал.

Нагадаємо, онлайн-медіа «НикВести» стало одним з п'яти інтернет-видань в Миколаївській області, яке потрапило до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа. Відповідний проєкт оцінки медіа в Україні проводили Інститут Масової Інформації спільно з Детектор Медіа.