Знесення дерев біля міської ради. Архівне фото "НикВести".

У Миколаєві правоохоронці закрили кримінальну справу про знищення дерев біля міськради.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області у відповіді на запит «НикВести».

Нагадаємо, що мова йде про багаторічні ялинки, які спиляли біля будівлі Миколаївської міської ради 26 та 27 січня 2023 року.

Тоді Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу звернулася до прокуратури у зв’язку зі знищенням дерев. У свою чергу Департамент ЖКГ наполягав, що знесення ялинок був законним та плановим.

У лютому 2023 року в прокуратурі Миколаївської області зазначили, що враховуючи суспільний резонанс, правоохоронці розслідують цю справу. Було відкрито кримінальне впровадження за фактом самоуправства.

31 серпня 2023 року справу було закрито у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

«31.08.2023 кримінальне провадження №42023152010000011 було закрито на підставі частини 1 пункту 2 статті 284 КПК України, у звʼязку з відсутністю складу кримінального правопорушення. На теперішній час постанову про закриття вказаного кримінального провадження не скасовано», — йдеться у повідомленні.

Скринфот відповіді на запит «НикВести»

Нагадаємо, що біля Миколаївської міської ради не будуть висаджувати нові дерева замість спиляних багаторічних блакитних ялинок.