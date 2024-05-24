Олександр Лукашенко та Віктор Янукович / Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Білорусь прилетів літак колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомила моніторингова групи «Беларускі Гаюн».

«О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)», — йдеться в повідомленні.

Аналітики не вказують, хто саме може бути на борту, проте зазначають, що востаннє Віктор Янукович був у Білорусі в березні 2022 року. Тоді джерела УП в розвідці повідомляли, що Кремль готував Януковича до спецоперації — за одним зі сценаріїв його могли спробувати оголосити «президентом України».

Нагадаємо, що літак російського диктатора Володимира Путіна у четвер, 23 травня, прибув до Білорусі: 24 травня він проведе переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в дезертирстві 15 колишнім охоронцям експрезидента-втікача Віктора Януковича. Вони втекли до Росії у 2014 році.