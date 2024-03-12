Українська делегація на «Оскарі-2024» / Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав усіх, хто хоче знати, як виглядає «русский мир» подивитися український документальний фільм «20 днів у Маріуполі».

Про це йдеться у його дописі в соцмережі X.

За його словами, цей фільм є обовʼязковим до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає «русский мир».

Нагадаємо, у Лос-Анжелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії «Оскар». Вперше в історії нагорода дісталася українській стрічці. У категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» переміг «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.

Фільм розповідає про напад росіян на місто 24 лютого 2022 року та через камеру воєнного кореспондента Мстислава Чернова показує свідчення про 20 днів майбутніх подій: бомбардування будинків та пологового будинку, життя людей в блокадному місті тощо.