Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Фото з відкритих джерел.

У Литві допускають, що можуть посприяти поверненню чоловіків призовного віку до України, однак конкретні сценарії ще не розглядали.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, якого цитує Delfi.

Лаурінас Кащюнас сказав, що потрібно подумати над тим, як правильно це організувати. Допомогу Україні у цьому питанні міністр назвав «правильним напрямком».

За його словами, Литва слідкуватиме за діями Польщі у цьому питанні і можливо зробить так само.

«Ніхто, звісно, не буде їх збирати та відвозити в Україну — цього не буде. Але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах — це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви», — сказав Лаурінас Кащюнас.

При цьому посадовець зазначив, що точну кількість українців призовного віку в Литві поки визначити складно.

Раніше повідомлялося, що українські консульства за кордоном тимчасово не прийматимуть документи від громадян України призовного віку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Як наголосив Дмитро Кулеба, в умовах повномасштабної агресії Росії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Українське консульство у Польщі з 23 квітня тимчасово призупинило консульські дії.

Також Українське консульство в Лондоні призупинило прийом нових заяв на вчинення консульських дій від військовозобов’язаних чоловіків.