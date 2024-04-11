Пожежа на Харківській ТЕЦ у 2022 році. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Литва надасть Україні обладнання з нині недіючої Вільнюської ТЕЦ, а також частину обладнання з Ігналінської АЕС і складів енергетичних компаній.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, повідомляє LRT.

За його словами, в Україну також буде відправлено великий трансформатор.

Дайнюс Крейвіс додав, що Вільнюська ТЕЦ-3 не працює з 2016 року, але це не означає, що станція простоює. Забезпечується профілактичне обслуговування, і станції проходять планові випробування. Литва має намір передати їх Україні.

«Ми дамо їм усе необхідне. У Харкові зруйновано 80% усіх мереж - і теплових, і електричних. Якщо ми не допоможемо, українці не зможуть відновити мережу та опалювальний сектор до зими, що буде дуже і дуже складно», — заявив Дайнюс Крейвіс.

Нагадаємо, що вночі 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.