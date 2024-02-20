Кадри розстрілу з дрону. Скриншот з відео оперативного-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу недавнього розстрілу росіянами українських військових, що здавалися в полон.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець розповів, що українські військові знаходилися в Авдіївці. Через оточення опорного пункту «Зеніт», командування вирішило зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення війни, які захищають військовополонених.

Окупанти повідомили координаторів цього процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських захисників і надати їм допомогу, а надалі — обміняти.

«Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося після цих домовленостей ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції «Зеніт», — написав він.

Родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена

«Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених. Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу», — додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, про розстріл військових стало відомо вранці у неділю, 18 лютого. На опублікованому (відео 18+) видно, як російський окупант, перебуваючи в окопі, розстрілює двох українських бійців, які лежать і не чинять опору.