МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення ЗАЕС Україні. Фото: Міненерго

Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні.

Про це повідомили в Міненерго.

Документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із Запорізької атомної електростанції та до негайного повернення станції під повний контроль України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Очільник Міненерго подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються Агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.

В ухваленому документі, окрім цього, висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.

Нагадаємо, Південноукраїнська атомна станція бере на роботу колег з ЗАЕС, які виїхали з окупації.