Собака виє біля мертвих овець і кіз у надзвичайно холодну погоду в Баянмунх, провінція Хентій у Монголії, 22 лютого 2024 року. Фото: Byambasuren Byamba-Ochir/AFP/Getty Images

Міжнародна Федерація Червоного Хреста попередила , що Монголія переживає найсуворішу зиму за останні півстоліття, коли в екстремальних умовах гине понад 4,7 мільйона тварин і ставить під загрозу засоби до існування та постачання їжі тисячам людей.

Про це пише CNN.

Суворі умови, відомі в Монголії як дзуд, характеризуються низькими температурами, глибоким снігом і льодом, які покривають пасовища та перекривають доступ до їжі для худоби.

Близько 300 тисяч людей у ​​Монголії є традиційними кочовими скотарями, і вони залежать від великої рогатої худоби, кіз і коней для їжі та продажу на ринку.

Вівця стоїть у полі в надзвичайно холодну погоду в Баянмунку, провінція Хентій у Монголії, 22 лютого 2024 року. Фото: Byambasuren Byamba-Ochir/AFP/Getty Images

— Люди, які повністю залежать від своєї худоби, щоб вижити, стали злиденними лише за кілька місяців. Деякі з них тепер не можуть прогодувати себе або обігріти свої домівки, — сказав Олександр Матеу, регіональний директор Червоного Хреста Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

За даними організації, з листопада принаймні 2250 сімей скотарів втратили понад 70% худоби. Понад 7000 сімей зараз не мають доступу до достатнього харчування, додає він.

Дзуд вразив три чверті території країни, але очікується, що умови погіршаться з продовженням зими.

— Зараз весна, але зима в Монголії затягується, на землі все ще лежить сніг, а худоба все ще гине, — сказав Олександр Матеу.

Минулого місяця монгольський уряд оголосив стан підвищеної готовності, який триватиме до 15 травня, а у вівторок Червоний Хрест звернувся із закликом про виділення коштів для полегшення страждань людей, які втратили засоби до існування.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, цьогорічний снігопад був найсильнішим за 49 років і охопив 90% території країни під час свого піку в січні.

Рзке зниження температури та ранній снігопад у листопаді передували раптовому підвищенню температури, що спричинило танення снігу. Після цього послідувало тривале похолодання, яке в деяких областях опустилося нижче -40 градусів.

Пасовища скував лід, тому тварини не могли відгодуватися перед зимою, а пастухи не могли заготовити достатньо сіна.

Тепер Монголію вразив подвійний «білий» і «залізний» дзуд. Це означає, що дуже глибокий сніг не дає тваринам дістатися до трави, у поєднанні з сильним морозом, який блокує пасовища в льоду.

Тим часом зима, що минула, була найспекотнішою в історії Греції, що поставило під загрозу життєздатність посівів і викликало побоювання ще одного літа лісових пожеж.