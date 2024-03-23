Міжнародна Федерація Червоного Хреста попередила , що Монголія переживає найсуворішу зиму за останні півстоліття, коли в екстремальних умовах гине понад 4,7 мільйона тварин і ставить під загрозу засоби до існування та постачання їжі тисячам людей.
Про це пише CNN.
Суворі умови, відомі в Монголії як дзуд, характеризуються низькими температурами, глибоким снігом і льодом, які покривають пасовища та перекривають доступ до їжі для худоби.
Близько 300 тисяч людей у Монголії є традиційними кочовими скотарями, і вони залежать від великої рогатої худоби, кіз і коней для їжі та продажу на ринку.
— Люди, які повністю залежать від своєї худоби, щоб вижити, стали злиденними лише за кілька місяців. Деякі з них тепер не можуть прогодувати себе або обігріти свої домівки, — сказав Олександр Матеу, регіональний директор Червоного Хреста Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
За даними організації, з листопада принаймні 2250 сімей скотарів втратили понад 70% худоби. Понад 7000 сімей зараз не мають доступу до достатнього харчування, додає він.
Дзуд вразив три чверті території країни, але очікується, що умови погіршаться з продовженням зими.
— Зараз весна, але зима в Монголії затягується, на землі все ще лежить сніг, а худоба все ще гине, — сказав Олександр Матеу.
Минулого місяця монгольський уряд оголосив стан підвищеної готовності, який триватиме до 15 травня, а у вівторок Червоний Хрест звернувся із закликом про виділення коштів для полегшення страждань людей, які втратили засоби до існування.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, цьогорічний снігопад був найсильнішим за 49 років і охопив 90% території країни під час свого піку в січні.
Рзке зниження температури та ранній снігопад у листопаді передували раптовому підвищенню температури, що спричинило танення снігу. Після цього послідувало тривале похолодання, яке в деяких областях опустилося нижче -40 градусів.
Пасовища скував лід, тому тварини не могли відгодуватися перед зимою, а пастухи не могли заготовити достатньо сіна.
Тепер Монголію вразив подвійний «білий» і «залізний» дзуд. Це означає, що дуже глибокий сніг не дає тваринам дістатися до трави, у поєднанні з сильним морозом, який блокує пасовища в льоду.
Тим часом зима, що минула, була найспекотнішою в історії Греції, що поставило під загрозу життєздатність посівів і викликало побоювання ще одного літа лісових пожеж.
Міжнародна Федерація Червоного Хреста попередила , що Монголія переживає найсуворішу зиму за останні півстоліття, коли в екстремальних умовах гине понад 4,7 мільйона тварин і ставить під загрозу засоби до існування та постачання їжі тисячам людей.
Про це пише CNN.
Суворі умови, відомі в Монголії як дзуд, характеризуються низькими температурами, глибоким снігом і льодом, які покривають пасовища та перекривають доступ до їжі для худоби.
Близько 300 тисяч людей у Монголії є традиційними кочовими скотарями, і вони залежать від великої рогатої худоби, кіз і коней для їжі та продажу на ринку.
— Люди, які повністю залежать від своєї худоби, щоб вижити, стали злиденними лише за кілька місяців. Деякі з них тепер не можуть прогодувати себе або обігріти свої домівки, — сказав Олександр Матеу, регіональний директор Червоного Хреста Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
За даними організації, з листопада принаймні 2250 сімей скотарів втратили понад 70% худоби. Понад 7000 сімей зараз не мають доступу до достатнього харчування, додає він.
Дзуд вразив три чверті території країни, але очікується, що умови погіршаться з продовженням зими.
— Зараз весна, але зима в Монголії затягується, на землі все ще лежить сніг, а худоба все ще гине, — сказав Олександр Матеу.
Минулого місяця монгольський уряд оголосив стан підвищеної готовності, який триватиме до 15 травня, а у вівторок Червоний Хрест звернувся із закликом про виділення коштів для полегшення страждань людей, які втратили засоби до існування.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, цьогорічний снігопад був найсильнішим за 49 років і охопив 90% території країни під час свого піку в січні.
Рзке зниження температури та ранній снігопад у листопаді передували раптовому підвищенню температури, що спричинило танення снігу. Після цього послідувало тривале похолодання, яке в деяких областях опустилося нижче -40 градусів.
Пасовища скував лід, тому тварини не могли відгодуватися перед зимою, а пастухи не могли заготовити достатньо сіна.
Тепер Монголію вразив подвійний «білий» і «залізний» дзуд. Це означає, що дуже глибокий сніг не дає тваринам дістатися до трави, у поєднанні з сильним морозом, який блокує пасовища в льоду.
Тим часом зима, що минула, була найспекотнішою в історії Греції, що поставило під загрозу життєздатність посівів і викликало побоювання ще одного літа лісових пожеж.