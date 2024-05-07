Мешканця Донецька засудили до 15 років за державну зраду / Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним жителя Донецька, який перейшов на бік ворога і воював проти військових ЗСУ на окупованих територіях Херсонської області. За державну зраду чоловіка засудили до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у квітні 2022 року громадянин України добровільно перейшов на бік ворога та вступив у збройне воєнізоване формування — «113 стрелковый полк мобилизационного резерва» терористичної організації «ДНР».

З квітня по листопад 2022 року чоловік воював на боці ворога проти ЗСУ на посаді стрільця-радіотелефоніста під позивним «Фенікс». До його обовʼязків входило виконання бойових завдань батальйону, належне зберігання й утримання у справному стані виданої йому зброї, ведення і коригування вогню по українських військовослужбовцях.

Крім цього, чоловік брав участь у незаконному утриманні проукраїнськи налаштованих цивільних громадян України на тимчасово окупованій території Херсонщини. Також донеччанин виконував й інші накази росіян поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини.

Крім тюремного терміну до 15 років суд на 14 років позбавив чоловіка права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, правоохоронних органах та в органах, що надають публічні послуги.

Зазначається, що термін відбуття покарання засудженому рахуватиметься з моменту звернення вироку до виконання.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту військового, підозрюваного у держзраді. Йому інкримінують перехід на сторону росіян під час окупації Херсонщини.