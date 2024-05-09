Мешканця Миколаївщини підозрюють у держзраді / Фото: Миколаївській обласній прокуратурі

Мешканця Первомайська, що на Миколаївщині, підозрюють у створенні забороненого в Україні політичного об’єднання прихильників комуністичного руху.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 25-річний чоловік готував статті антиукраїнського характеру, у яких не визнавалась незалежність України, заперечувалась легітимність української влади та виправдовувалась збройна агресія РФ проти України.

Зазначається, що після підготовки, редакції та перекладу тексти передавались для публікації на іноземному соціалістичному веб-сайті. З лютого 2022 року було опубліковано більше 10 пропагандистських статей. Наразі очільника обʼєднання відправили під варту.

Примітка: відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у Харкові затримали жінку, яку підозрюють у допомозі кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. За даними Служби безпеки України, жінка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.