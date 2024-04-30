У Миколаєві, 30 квітня о 18:00, на літній сцені Дому офіцерів флоту відбудеться концерт «Великий JAZZ концерт до Міжнародного дня джазу».
Про це повідомляють організатори концерту.
Зазначається, що, гостей чекає виступ двох джазових оркестрів: Performance big band та дитячий Jazz teen band.
Офіційні квитки можна придбати на Karabas.
Вхід вільний для сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Кількість таких місць обмежена, необхідно заповнити Google-форму.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 30 вересня, на сцені концерт-холу «Юність», виступила з ювілейним концертом українська співачка Злата Огнєвіч.
До того ж 21 вересня, гурт «Скай» виступив в Миколаєві у концерт-холі «Юність» з новою романтичною програмою «Дай мені любов».
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У Миколаєві, 30 квітня о 18:00, на літній сцені Дому офіцерів флоту відбудеться концерт «Великий JAZZ концерт до Міжнародного дня джазу».
Про це повідомляють організатори концерту.
Зазначається, що, гостей чекає виступ двох джазових оркестрів: Performance big band та дитячий Jazz teen band.
Офіційні квитки можна придбати на Karabas.
Вхід вільний для сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Кількість таких місць обмежена, необхідно заповнити Google-форму.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 30 вересня, на сцені концерт-холу «Юність», виступила з ювілейним концертом українська співачка Злата Огнєвіч.
До того ж 21 вересня, гурт «Скай» виступив в Миколаєві у концерт-холі «Юність» з новою романтичною програмою «Дай мені любов».