«Великий JAZZ концерт до Міжнародного дня джазу». Фото організаторів заходу

У Миколаєві, 30 квітня о 18:00, на літній сцені Дому офіцерів флоту відбудеться концерт «Великий JAZZ концерт до Міжнародного дня джазу».

Про це повідомляють організатори концерту.

Зазначається, що, гостей чекає виступ двох джазових оркестрів: Performance big band та дитячий Jazz teen band.

Офіційні квитки можна придбати на Karabas.

Вхід вільний для сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Кількість таких місць обмежена, необхідно заповнити Google-форму.

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.

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