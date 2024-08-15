Розриття водоканалу по вулиці Троїцькій у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Через ремонтні роботи на мережі впродовж 15 серпня мікрорайон Ліски та ще п'ять вулиць Миколаєва будуть до вечора без водопостачання.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00, повідомляє «Миколаївводоканал».

Мікрорайон Ліски залишився без водопостачання через ремонтні роботи по вулиці Генерала Карпенка, 45.

Водночас для ремонту мережі по вулиці Лазурна, 20 припинено водопостачання за адресами:

вулиця Озерна, 11-19 (непарна сторона із літерами).

А для ремонту по вулиці Шептицького, 22/1 припинено водопостачання за адресами:

вулиця Листопадова 1а, 1б;

провулок Листопадовий, 2б;

провулок Дорожній, 2;

Квітнева, 52.

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