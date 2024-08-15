Через ремонтні роботи на мережі впродовж 15 серпня мікрорайон Ліски та ще п'ять вулиць Миколаєва будуть до вечора без водопостачання.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00, повідомляє «Миколаївводоканал».
Мікрорайон Ліски залишився без водопостачання через ремонтні роботи по вулиці Генерала Карпенка, 45.
Водночас для ремонту мережі по вулиці Лазурна, 20 припинено водопостачання за адресами:
А для ремонту по вулиці Шептицького, 22/1 припинено водопостачання за адресами:
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».
Через ремонтні роботи на мережі впродовж 15 серпня мікрорайон Ліски та ще п'ять вулиць Миколаєва будуть до вечора без водопостачання.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00, повідомляє «Миколаївводоканал».
Мікрорайон Ліски залишився без водопостачання через ремонтні роботи по вулиці Генерала Карпенка, 45.
Водночас для ремонту мережі по вулиці Лазурна, 20 припинено водопостачання за адресами:
А для ремонту по вулиці Шептицького, 22/1 припинено водопостачання за адресами:
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».