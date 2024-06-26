Застосунок «Дію» / Фото з відкритих джерел

Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання.

Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Миколаєва, Одеси та деяких громад з тимчасово окупованими територіями і зонами бойових дій, повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Запускаємо новий сервіс на порталі Дія. Виправляйте дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків», — йдеться в повідомленні.

Скористуватися сервісом можна, якщо:

помилка при замовленні витягу про місце проживання;

неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;

немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

«Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, рідні полонених відтепер отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в застосунку «Дія».