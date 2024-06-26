Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання.
Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Миколаєва, Одеси та деяких громад з тимчасово окупованими територіями і зонами бойових дій, повідомляє пресслужба Мінцифри.
«Запускаємо новий сервіс на порталі Дія. Виправляйте дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків», — йдеться в повідомленні.
Скористуватися сервісом можна, якщо:
«Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними», — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, рідні полонених відтепер отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в застосунку «Дія».
Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання.
Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Миколаєва, Одеси та деяких громад з тимчасово окупованими територіями і зонами бойових дій, повідомляє пресслужба Мінцифри.
«Запускаємо новий сервіс на порталі Дія. Виправляйте дані про задеклароване місце проживання в реєстрі за кілька кліків», — йдеться в повідомленні.
Скористуватися сервісом можна, якщо:
«Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними», — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, рідні полонених відтепер отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу в застосунку «Дія».