Зразок протимінного взуття для саперів під час випробувань. Пресслужба Міноборони

Міністерство оборони України розробляє спеціальне взуття для саперів, яке має зменшити ризик травмування ніг під час розмінувань територій.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Наразі Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування цього взуття.

«Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку», – пояснив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.

Віталій Половенко зазначив, що фахівці з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття і працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик.

«За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталонного зразка таке протимінне взуття стане на забезпечення Збройних сил України», – додав урядовець.

Випробування протимінного взуття для саперів Випробування протимінного взуття для саперів

Нагадаємо, що військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з урахуванням жіночих параметрів, 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Нагадаємо, у підрозділах Збройних сил України всі необхідні випробування пройшла жіноча білизна, тож Міністерство оборони поставило її на забезпечення для військовослужбовиць.

Також Міністерство оборони України затвердило другий зразок бронежилета для військовослужбовиць. Його вага — від 10,5 кілограма і більше, залежно від комплектації.