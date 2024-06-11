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В Україні запрацював сайт «Будь собою», де можна знайти вакансію в Силах оборони України. У пошуку можна обрати війська та спеціальність.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Сайт «Будь собою» пропонує самостійно обрати підрозділ і посаду для подальшої служби. На сайті також є інформація про центри рекрутингу і мобілізацію загалом. Платформа створена за підтримки Lobby Х. Знайти вакансію можна тут → army.gov.ua.

«Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України», — йдеться в повідомленні.

Згідно з роз’ясненням, якщо ви обираєте посаду у військовій частині, яка входить до переліку військових частин пріоритетного комплектування, і вам надано відповідний рекомендаційний лист від такої в/ч, ви потрапляєте до цієї в/ч незалежно від того, чи ви обрали службу за контрактом, чи бажаєте служити за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Нагадаємо, що за перший тиждень роботи рекрутингового центру української армії в Миколаєві туди звернулись 12 жінок та 40 чоловіків.