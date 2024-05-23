Міністр оборони Британії звинуватив Китай у наданні Росії зброї / Фото: Суспільне

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у середу звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної зброї для використання у війні проти України.

Про заявив британський міністр, повідомляє «ЄП» із посиланням на Reuters.

За словами видання, Грант Шаппс заявив на конференції в Лондоні, що американська і британська військова розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї «вже надходить або буде надходити з Китаю в Росію», а далі — на поле бою в Україну.

Міністр сказав, що, на його думку, «це значний розвиток подій».

«Ми повинні бути стурбовані цим, тому що в перші дні цієї війни Китай хотів би представити себе як країну, що має стримуючий вплив на президента Росії Володимира Путіна», — сказав він.

Також Грант Шаппс зазначив, що «у нас є докази того, що Росія і Китай співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні».

«Як ми бачили з державного візиту Путіна до Пекіна та 64% зростання торгівлі між Росією та Китаєм з моменту повномасштабного вторгнення. Вони прикривають один одного», — заявив британський міністр.

Нагадаємо, у серпні минулого року Міністерство закордонних справ Китаю заперечувало постачання Росії китайських компонентів і комплектуючих для виробництва зброї, яку країна-агресор використовує у війні проти України.

Раніше у розслідуванні проєкту «Схеми» повідомлялось, що Україна масово використовує камери відеоспостереження, виготовлені у Китаї. Інформація з них може потрапляти на сервери виробника, а звідти і до Росії.