Міністр освіти і науки підтримує повернення ЗНО після війни / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що після закінчення воєнного стану в Україні можуть повернути Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), оскільки воно має низку переваг.

Про це Лісовий розповів в інтервʼю hromadske.

Він вважає, що ЗНО має важливі переваги перед національним мультипредметним тестом (НМТ). Йдеться, зокрема, про завдання з відкритими відповідями.

«Цей паперовий формат якісний і добротний. Чи повернемося ми повністю до ЗНО? Нам хотілось би перейти до ширшого спектра можливостей, щоб діти могли проявити себе — і через наявність відкритих завдань та інших складових тесту також. Я б хотів повернення до формату ЗНО», — сказав Арсен Лісовий.

Міністр зазначив, що після закінчення воєнного стану, скоріш за все, для абітурієнтів створять гібридне тестування, бо НМТ також має свої переваги. Наприклад, компʼютерне тестування можливо проводити за кордоном. Втім, він вважає, що потрібно ще працювати над тим, щоб воно «краще розкривало здібності дитини».

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала у другому читанні на законопроект №10177 щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій для студентів вищих закладів освіти, що дозволить студентам університетів самим обирати темп навчання.