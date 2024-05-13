Система протиповітряної оборони Patriot / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив румунський премʼєр-міністр Марчел Чолаку, інформує «ЄП» з посиланням на Digi24.

Марчел Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, і той до цієї ідеї не дуже прихильний.

Пряма мова румунського прем’єра:

«Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні», — сказав румунський прем’єр.

Водночас він зазначив, що рішення про передачу має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT).

«Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше», — наголошує Марчел Чолаку.

Раніше, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.