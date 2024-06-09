Енергетика України / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

У суботу, 8 червня, від енергосистеми України через невідомі причини відключилось енергогенеруюче підприємство. Втрат живлення власних потреб не відбулося.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням, у східному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. При цьому від енергосистеми України тимчасово відключалось енергогенеруюче підприємство, однак без втрати живлення власних потреб.

У Міненерго зазначили, що причини відключення зʼясовуються.

Нагадаємо, у київській панельній багатоповерхівці обʼєднання співвласників створило сонячну станцію на даху. Це допомагає мешканцям будинку накопичувати енергії стільки, щоб закрити потреби вночі.