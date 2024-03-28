Московський патріархат офіційно оголосив війну в Україні «священною»

Московський патріархат заявив про «триєдність» російського народу і про те, що білорусів та українців слід визнати лише субетносами росіян.

Такий «наказ» в середу, 27 березня опублікували на сайті Московського патріархату.

Так званий «Всесвітній російський народний собор», який очолює голова Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Московський Кирило видав «наказ», у якому війна в Україні називається «священною», а території України оголошені такими, що «мають увійти до зони виняткового впливу Росії».

Також вказується, що документ схвалено під час соборного зʼїзду у Храмі Христа Спасителя у Москві за участі ієрархів РПЦ та повʼязаних із цією церквою громадських діячів.

За їх словами, «спеціальна військова операція», як називають в РФ війну в Україні, є «новим етапом національно-визвольної боротьби російського народу, що ведеться на землях Південно-Західної Русі проти злочинного київського режиму і колективного Заходу», а Росія та її народ «виконують місію того, хто захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм».

У РПЦ називають «русскій мір» «духовним і культурно-цивілізаційним феноменом», що поширюється «істотно далі» державних кордонів як Російської Федерації, так і «великої історичної Росії».

У документі зазначено, що білоруси та українці є лише субетносами росіян, а саму РФ слід відкрити для вʼїзду «мільйонів іноземців, які обстоюють традиційні цінності».

Нагадаємо, російська православна церква випустила «Патріарший календар» — офіційне видання РПЦ, куди включені всі діючі єпископи РПЦ і Української православної церкви Московського патріархату, при цьому останні описані саме як архієреї МП.

До них включили трьох єпископів Миколаївської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.