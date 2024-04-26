У Миколаєві збираються реконструювати тепломережі . Фото з відкритих джерел

У Миколаєві тимчасово обмежили проїзд транспорту по Обсерваторній через ремонт тапломереж.

Про це повідомили у «Миколаївоблтеплоенерго».

Вказується, що через роботи автомобілі не зможуть проїжджати по вулиці Обсерваторній на ділянці від вулиці Адмірала Макарова до вулиці Шевченка.

«Це пов'язано з необхідністю проведення робіт із заміни теплової мережі. Нагадаємо, по вулиці Обсерваторній триває заміна близько 300 метрів трубопроводу опалення діаметром 159 міліметрів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у Корабельному районі нову котельню, яка функціонуватиме без обслуговуючого персоналу.

Також повідомлялося, що через скарги миколаївців на жовтий відтінок води в кранах, комунальники вже декілька днів промивають водопровідні мережі.