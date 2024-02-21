Євген Базулько. Фото: Кorabelov.info.

Житель Миколаєва Євген Базулько, якого визнали винним у перешкоджанні роботі журналістки місцевого видання «Корабелов.Інфо» Наталії Бєлової, намагається оскаржити рішення.

Про це повідомила Наталія Бєлова на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що під час виборів Президента України у 2014 році, Євген Базулько, бувши членом виборчої комісії, перешкоджав діяльності журналістки Наталії Бєлової. Спочатку він погрожував їй пошкодити камеру, вимагав припинити відеознімання виборів. Потім він встав та плечем умисно вдарив журналістку по руці, якою вона тримала фотокамеру.

5 жовтня 2023 року Миколаївський апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції щодо визнання Євгена Базулька винним.

«Ганебну поведінку члена дільничної виборчої комісії оцінив судовий вирок, яким миколаївця Базулька визнано винним у перешкоджанні журналістській діяльності. Та засуджений не заспокоюється: після відхиленої апеляційної скарги, в якій просив відмінити вирок суду першої інстанції, тепер він подався до Касаційного кримінального суду», — зазначає вона.

Наталія Бєлова додає, що ця справа вкотре піднімає важливі питання про захист прав журналістів та необхідність належного реагування на перешкоджання їхньої діяльності.

Зараз справу про напад на журналістку Кorabelov.info розглядатимуть у Верховному Суді.

«Розгляд у Верховному Суді є вирішальним моментом. Закликаю вас слідкувати за цією справою і підтримати принципи справедливості та свободи слова, які є фундаментом демократичного суспільства», — зазначє журналістка.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року чотири засоби масової інформації з Миколаївської області внесені на інтерактивну Мапу рекомендованих медіа, розроблену «Детектором медіа» та «Інститутом масової інформації».

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом стеження за журналістами Bihus.Info.