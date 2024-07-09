В «Миколаївобленерго» опублікували змінений графік погодинних відключень для черг на вівторок, 9 липня.
Графік опублікований у телеграм-каналі обленерго.
Спочатку повідомлялось, що відключення одразу чотирьох черг мають розпочати з 14:00 до 22 години. Однак пізніше повідомили, що відключення будуть застосовуватись до одразу трьох черг.
За попереднім графіком, що був затверджений, відключення на сьогодні до 19 години виглядатимуть наступним чином:
В «Миколаївобленерго» повідомили, що проінформують згодом щодо наступних змін у графіках відключення світла.
Нагадаємо, що в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго. В Миколаївській області обмежень не буде 23 липня.
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В «Миколаївобленерго» опублікували змінений графік погодинних відключень для черг на вівторок, 9 липня.
Графік опублікований у телеграм-каналі обленерго.
Спочатку повідомлялось, що відключення одразу чотирьох черг мають розпочати з 14:00 до 22 години. Однак пізніше повідомили, що відключення будуть застосовуватись до одразу трьох черг.
За попереднім графіком, що був затверджений, відключення на сьогодні до 19 години виглядатимуть наступним чином:
В «Миколаївобленерго» повідомили, що проінформують згодом щодо наступних змін у графіках відключення світла.
Нагадаємо, що в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго. В Миколаївській області обмежень не буде 23 липня.