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В «Миколаївобленерго» опублікували змінений графік погодинних відключень для черг на вівторок, 9 липня.

Графік опублікований у телеграм-каналі обленерго.

Спочатку повідомлялось, що відключення одразу чотирьох черг мають розпочати з 14:00 до 22 години. Однак пізніше повідомили, що відключення будуть застосовуватись до одразу трьох черг.

За попереднім графіком, що був затверджений, відключення на сьогодні до 19 години виглядатимуть наступним чином:

до 16 години лишаються знеструмленими 3 та 4 черги.

16:00 - до 18 год.(+деякий час на заживлення) - 5 та 6 черги + 3 черга(жовті години)

18:00 - до 19 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черги + 5 черга (жовті години)

В «Миколаївобленерго» повідомили, що проінформують згодом щодо наступних змін у графіках відключення світла.

Нагадаємо, що в усіх областях України з 9 до 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати — за графіками обленерго. В Миколаївській області обмежень не буде 23 липня.