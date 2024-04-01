Берег Бузького лиману у мікрорайоні «Леваневців». Фото: Миколаївська прокуратура

Миколаївська міська рада незаконно передала у приватну власність землю у мікрорайоні Леваневський вартістю майже мільйон гривень.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, порушення було доведено у суді.

Вказується, що дві земельні ділянки площею 800 квадратних метрів оцінюються у майже 1 мільйон гривень. Територія в межах прибережної захисної смуги Бузького лиману за функціональним призначенням належать до рекреаційної зони, надання якої під забудову житловими будинками забороняється.

Однак, міська рада віддала ділянки для будівництва та подальшого обслуговування житлових будинків.

Ураховуючи численні порушення вимог законодавства прокуратура подала до суду, який скасував незаконне рішення міської ради та зобов’язав повернути зазначену землю до комунальної власності.

Нагадаємо, що Благодатненській громаді на Миколаївщині суд повернув земельну ділянку площею майже 102 гектари з частиною водосховища.