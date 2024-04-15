Працівник станції переливання крові. Фото «НикВести».

Станом на 15 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові потребує донорів усіх груп.

Про це повідомляє станція переливання крові та платформа ДонорUA на Facebook.

Всі бажаючі допомогти, можуть прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 13:00 години. Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Вінниця: 1-, 2-, 3-, 4-

Київ: 1+, 2+, 3-, 4-

Одеса: 1+, 2+/-, 3-, 4+/-

Дніпро: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Миколаїв: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Херсон: 1-, 3-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Також читайте матеріал «НикВести» про Миколаївську обласну станцію переливання крові. Завідувач відділу комплектування донорських кадрів Євген Попов розповів журналістам про роботу станції в умовах повномасштабної війни та обстрілів міста.