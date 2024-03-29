Прапор України на фоні зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА. Фото: НикВести.

В п’ятницю, 29 березня, у другу річницю ракетного удару по Миколаївської обласної військової адміністрації мешканці міста вшанували пам’ять загиблих.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

В цей день у 2022 році російська армія вдарила крилатою ракетою по будівлі Миколаївської ОВА. Пошуково-рятувальна операція тривала п’ять днів, загалом внаслідок трагедії загинули 37 людей. Серед загиблих були працівники Миколаївської ОВА, обласної ради, господарського суду та військовослужбовці ТрО. Ще більше 30 людей отримали поранення.

Покласти квіти та згадати хвилиною мовчання жертв ворожої ракетної атаки до зруйнованої будівлі військової адміністрації прийшли керівництво області та міста, а також колеги та побратими загиблих. Серед присутніх також був мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім, очільник обласної ради Антон Табунщик, а також їх заступники, начальники управлінь, співробітники мерії, облради, військової адміністрації і військовослужбовці.

«Світла пам'ять загиблим та співчуття родинам», — додали в прес-службі.

Вшанування пам'яті загиблих внаслідок російскої атаки. Фото: Миколаївска міська рада.

Вшанування пам'яті загиблих внаслідок російскої атаки. Фото: НикВести.

Вшанування пам'яті загиблих внаслідок російскої атаки. Фото: Миколаївска міська рада.

Вшанування пам'яті загиблих внаслідок російскої атаки. Фото: НикВести.

Вшанування пам'яті загиблих внаслідок російскої атаки. Фото: Миколаївска міська рада.

Раніше НикВести повідомляли, що зруйновану будівлю Миколаївської облради передадуть на баланс управління архітектури ОВА для проведення демонтажу.