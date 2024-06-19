Мешканця Миколаєва підозрюють у сутенерстві. Він втягнув 24-річну дівчину у заняття проституцією, з метою підзаробити. Йому загрожує до шести років ув’язнення.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, 30-річний чоловік також одержував доступ до дитячої порнографії та зберігав її без мети продажу.

У ході розслідування встановили, що чоловік скористався нестабільним фінансовим положенням дівчини та переконав її вигідності такої «професії».

За даними поліції Миколаївської області, чоловік створив акаунт в одному із месенджерів під вигаданим ім’ям. Таким чином він підшукував кандидаток для свого «бізнесу».

Зазначається, що жінок для роботи обирав виключно зі скрутним матеріальним становищем та у подальшому забезпечував їх клієнтами, яких також знаходив в інтернеті, і координував діяльність. Вартість послуг коливалася від 800 до 1500 гривень, половину від яких він забирав собі.

Чоловіку загрожує позбавлення волі до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Миколаївця підозрюють у сутенерстві / Фото: Нацполіція Миколаївської області Миколаївця підозрюють у сутенерстві / Фото: Нацполіція Миколаївської області Миколаївця підозрюють у сутенерстві / Фото: Нацполіція Миколаївської області

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії. За інформацією правоохоронців, онлайн-порностудію організувала 47-річна мешканка Миколаєва та ще двоє її спільниць 41 та 44 років, які були адміністраторами. Також до справи була причетна ще одні жінка так звана «вебмодель».