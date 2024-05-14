У центрі Миколаєва створюють мурал в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського, 14 травня 2024 року, фото «НикВести»

У Миколаєві працюють над створенням муралу з зображенням загиблого внаслідок російського обстрілу засновника та генерального директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

У центрі Миколаєва створюють мурал в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського, 14 травня 2024 року, фото «НикВести» У центрі Миколаєва створюють мурал в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського, 14 травня 2024 року, фото «НикВести» У центрі Миколаєва створюють мурал в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського, 14 травня 2024 року, фото «НикВести»

Мурал створюють на будівлі офісу компанії у центрі міста. Наразі на місці працюють фахівці та техніка.

До цього на місці, де розміщуватиметься мурал, знаходиться полотно з зображенням суден компанії «Нібулон».

Полотно з зображенням суден «Нібулону» на будівлі офісу компанії

Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бендзари Одеської області). Він був українським агропідприємцем, Героєм України, генеральним директором сільськогосподарського підприємства «Нібулон» та віцепрезидентом Української зернової асоціації з лютого 2005.

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 мільйонів доларів, Олексія Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

Нагадаємо, що засновник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський загинув 31 липня 2022 року внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами. Разом з ним у будинку загинула і дружина підприємця — Раїса Вадатурська. Тоді голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що «його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоціненний».

Фото з церемонії прощання з загиблим Вадатурських у Володимирському кафедральному соборі в Києві, «НикВести»

Спочатку в Офісі президента України припустили, що власника компанії було вбито навмисно – удар по його будинку було наведено та скориговано. Цією справою займалася прокуратура, а син загиблого Андрій Вадатурський найняв приватних детективів для розслідування обставин загибелі батьків.

Церемонія прощання з загиблим подружжям проходила 5 серпня у Володимирському кафедральному соборі в Києві.

Після загибелі Олексія Вадатурського генеральним директором компанії «Нібулон» став його син, колишній народний депутат Андрій Вадатурський.

Нещодавно у Миколаєві відкрили експозицію у памʼять загиблого внаслідок російського обстрілу засновника та генерального директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського.

До цього компанія «Нібулон» звернулася до топонімічної комісії Миколаєва з проханням перейменувати вулицю Фалєєвську на честь загиблого внаслідок російського удару засновника компанії Олексія Вадатурського.