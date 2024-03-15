Обстеження земель лісогосподарського призначення. Фото: Південний лісовий офіс

На Миколаївщині екологи обстежують землі лісогосподарського призначення, щоб визначити їх придатність для посадки нових дерев.

Про це повідомляють у Південному лісовому офісі.

До експедиції увійшли фахівці лісового господарства та кандидати біологічних наук. Вони перевіряють всі ділянки, які пропонуються під лісорозведення. Стосовно кожної будуть сформовані наукові обґрунтування.

«Вже розпочалося квітування діагностичних видів рослин, які виступають маркерами степових угруповань. Саме тому за результами пошуку діагностичних видів ми зможемо чітко виокремити степові ділянки і ділянки, які степовими не являються і тому є придатними для лісорозведення», — розповів кандидат біологічних наук, провідний інженер відділу лісового господарства департаменту лісового господарства ДП «Ліси України» Олександр Рак.

Обстеження земель лісогосподарського призначення. Фото: Південний лісовий офіс

Всі виявлені місцезнаходження рідкісних, а також адвентивних (рослини, які були занесені з іншої місцевості, — прим.), синантропних (види, які знайшли поблизу людських поселень особливо сприятливі для себе умови життя і сформували у створеному людиною штучному або напівприродному середовищі стійкі та життєздатні популяції, — прим.) закартографують, опишуть та розмістять на платформі INaturalist.

Обстеження земель лісогосподарського призначення. Фото: Південний лісовий офіс

Обстеження земель лісогосподарського призначення. Фото: Південний лісовий офіс

Нагадаємо, що цієї весни на Миколаївщині планують висадити 1214 гектарів нових лісів, а це більше восьми мільйонів дерев.

Також нагадаємо, що станом на листопад 2023 року на Миколаївщині було висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.

Раніше повідомлялося, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами.