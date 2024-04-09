Висадка дерев на Миколаївщині. Фото: Ліси України.

На Миколаївщині висадили 760 гектарів лісу. У найближчі тижні в області буде створено ще 500 гектарів лісу.

Про це повідомили у Державному агентстві лісових ресурсів України.

Зазначається, що робоча група розглянула перелік 246 обстежених ділянок площею понад 2400 гектарів. Серед них майже 300 гектарів визначено степовими. Більше ніж 180 га є частково степовими. Дозволено проводити лісорозведення на ділянках площею 1872,3 гектарів.

За словами кандидата біологічних наук Олександра Рака, на деяких ділянках дослідники виявили червонокнижні рослини. Ці ділянки вилучені з планів лісорозведення.

«Саме це і було метою проведення цих досліджень – не нашкодити степу і зберегти його біорізноманіття. Водночас, ми виявили серед ділянок зі списку чимало тих, на яких висадка лісу зупинить ерозивні процеси та вимивання ґрунту. Тут висадка лісу є обов’язковою», – зазначив Олександр Рак.

Раніше повідомлялося, що цієї весни на Миколаївщині планують висадити 1214 гектарів нових лісів, а це більше восьми мільйонів дерев.

Також нагадаємо, що станом на листопад 2023 року на Миколаївщині було висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.

Нагадаємо, що станлм на березень 2024 рік, майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами.

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