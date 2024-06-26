Мешканці Херсону під час окупації у 2022році. Фото REUTERS

На тимчасово окупованих територіях України перебуває 6 мільйонів українських громадян. Серез них такод 1,5 мільйона дітей.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час Всеукраїнського форуму «Культура під час війни. Людський капітал», пише «Укрінформ».

«Я займаюся людьми, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Це — 6 мільйонів українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Це півтора мільйона дітей, які зараз на ТОТ. Водночас ми говоримо про майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Дехто з них залишився без нічого, однак не змінюють своєї донецької чи луганської прописки, чекаючи на повернення», — сказала Ірина Верещук.

Вона також сказала, що зараз в Україні зареєстровані майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців.

«Дехто з них залишився без нічого, однак не змінюють своєї донецької чи луганської прописки, чекаючи на повернення», — додала Ірина Верещук.

Раніше повідомлялось, що росіяни викрадають українців з окупованих територій через відсутність паспорту РФ.