З окупованих територій росіяни викрадають людей. Фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Ворог провів низку рейдів селами півдня, під час яких у невідомому напрямку вивезли до 20 місцевих мешканців у підозрі в «нелояльності», особливо через відсутність паспорта РФ. Під час обшуків села перекривали сили «Росгвардії». Де наразі утримують людей родичам не повідомляють, як і офіційні причини затримання», — зазначили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях тиснуть на українців, щоб змусити їх отримати російський паспорт. З 1 липня всі українці без паспорта РФ будуть вважатись іноземцями на рідній землі.

Також, окупанти запустили інтернет-сервіс «я в Росії», щоб пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України.

Раніше ЦНС повідомляв, що росіяни не забезпечують цивільних на тимчасово окупованих територіях ліками. Всі медпрепарати ідуть на військових РФ. А на окупованій Луганщині неможливо викликати швидку через відсутність зв’язку.