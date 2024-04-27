Над Одещиною збили два розвідувальні дрони росіян / Ілюстративне фото

У небі над Одеською областю знищили ворожі розвідувальні дрони «ZALA» та «Орлан-10» за допомогою легкомоторної авіації.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

«Сьогодні, 27 квітня, у небі над Одещиною із застосуванням легкомоторної авіації, у взаємодії із Силами оборони Півдня України знищено два розвідувальні дрони росіян», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби над Миколаївщиною сили та засобами протиповітряної оборони знищили три ворожі крилаті ракети. Внаслідок падіння уламків збитих ракет у Вознесенському районі пошкодження отримали два приватні будинки і три цивільні автомобілі. Крім того, на відкритій території за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави, оперативно ліквідована. Постраждалих немає.