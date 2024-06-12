У ніч на 12 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.
Про це повідомляє командування Повітряних сил.
Як зазначається, усього війська РФ застосували 30 засобів повітряного нападу:
За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Нагадаємо, російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двум громадам в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
У ніч на 12 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.
Про це повідомляє командування Повітряних сил.
Як зазначається, усього війська РФ застосували 30 засобів повітряного нападу:
За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Нагадаємо, російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двум громадам в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає.