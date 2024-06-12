ППО вдалося збити 24 ударних дрона та 5 крилатих ракет / Фото з відкритих джерел

У ніч на 12 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Як зазначається, усього війська РФ застосували 30 засобів повітряного нападу:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область — РФ);

1 балістична ракета «Іскандер-М» (із території Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області — РФ);

24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків — Єйськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ).

За даними Повітряних сил, до відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Нагадаємо, російські війська вдень та ввечері 11 червня завдали ракетного удару по двум громадам в Миколаївській області. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та авто цивільних. Постраждалих немає.