У парку "Перемоги" хворіють сосни. Фото з Facebook.

У Миколаєві у парку «Перемоги» загинула частина саджанців сосен, які посадили восени минулого року.

Про це пишуть миколаївці у Facebook.

Нагадаємо, що близько 100 сосен висадили 26 жовтня 2023 року. До акції приєдналися мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, його заступники та депутати. Саджанці хвойних дерев передало місту ДП «Ліси України».

Висадка дерев у жовтні 2023 року. Фото: Миколаївська міська рада. Висадка дерев у жовтні 2023 року. Фото: Миколаївська міська рада. Висадка дерев у жовтні 2023 року. Фото: Миколаївська міська рада.

Як вказує житель міста Дмитро Рябченко, наразі багато дерев засохли. Він припускає, що їм не підійшов грунт.

«На мою думку, практично всі сосни, посаджені в парку Перемоги, вже загинули або гинуть. Гілки відсихають або вже повністю дерева засохли і стали кольорами іржі. Чи то їм ґрунт не підійшов, чи ще що. Жаль — хоча там їм взагалі не місце було (там завжди було дуже зручне місце відпочинку городян та проведення усіляких фестивалів) Сосна взагалі, на мою садівницьку думку та досвід, одне з найскладніших видів дерев», — вказує він.

У парку "Перемоги" хворіють сосни. Фото з Facebook.

У парку "Перемоги" хворіють сосни. Фото з Facebook.

У парку "Перемоги" хворіють сосни. Фото з Facebook.

Також у Facebook-групі «Зелений Миколаїв» жителі міста зазначають, що сосни взагалі не варто було там саджати.

«Зараз стан дерев такий. Не зрозуміло, навіщо там взагалі було дерева висаджувати? Влітку була чудова галявина для івентів, в зимку, коли сніг, там на санчатах катались. Мені здається, якщо би чиновники просто не чіпали наші зелені зони, результат був би кращим», — впевнена Марина.

Скриншот з Facebook Скриншот з Facebook

Раніше у статті «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни» відома на Миколаївщині екологиня Інна Тимченко розповідала, що у міських умовах дуже важко виростити сосни.

«Ми брали ґрунт в парку «Ліски» і він має бути ненасиченим елементами, як нітроген, фосфор та калій, тому що у нас там піски. Але насправді, сосну дуже важко виростити в міських умовах, а ми саджали багато сосен. Фахівці кажуть, що коли сосна виростає до певного зросту, то її корені доходять до підсоленої води, яка у нас є, і ця вода погано впливає на сосну», — розповіла Інна Тимченко.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2023 року миколаївські комунальники також висадили у парку «Ліски» 110 дворічних саджанців сосни.