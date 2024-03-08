Нові ліси на Миколаївщині. Фото: Південний лісовий офіс

На Миколаївщині навесні планують висадити 1214 гектарів нових лісів.

Про це повідомили у Південному лісовому офісі.

Загалом на півдні планується навесні збільшити площі лісів на 1683 гектари — це 11 мільйонів нових дерев. З них в Одеській області буде висаджено — 408 гектарів нових лісів, в Миколаївській області —1214 гектарів.

«Отже, навесні в Одеській області буде висаджено — понад три мільйони, а в Миколаївській області — більше восьми мільйонів нових дерев. Переважаючі породи — наші українські сосна кримська та дуб звичайний», — додали в Південному лісовому офісі.

Також зазначається, що враховуючи зміни клімату лісники застосовують нові підходи до ведення лісового господарства. Серед яких відмова від монокультур та висаджування на одній території різних порід дерев.

«Ми відходимо у лісорозведенні від створення монокультур, які складаються виключно, наприклад, з сосни без домішок дерев інших видів. Монокультури вразливі до змін клімату, лісових пожеж, хвороб та шкідників. Тому в нових підходах ми приймаємо природоорієнтоване рішення — при проведенні лісокультурних кампаній засаджувати ділянки різними породами рослин», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом на листопад 2023 року на Миколаївщині було висаджено 3 мільйони дерев на площі 600 гектарів.

Раніше повідомлялося, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами.