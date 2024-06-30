Надзвичайна пожежна небезпека V класу очікується в Миколаєві та області 1 липня. Гідрометцентр попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.
Надзвичайна пожежна небезпека V класу очікується в Миколаєві та області 1 липня. Гідрометцентр попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.